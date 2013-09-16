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市场报道 | 2013年 9月 17日 星期二 04:57 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因播种条件改善

路透芝加哥9月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，交易商称，受累于国内供应充裕，以及美国大平原种植条件改善。

早盘上扬后出现的部分技术性卖盘也重压市场。

指标CBOT软红冬麦合约触及6.48-3/4美元的高位，但未能突破位于20日移动均线的阻力位。

美国农业部周一表示，上周出口检验小麦4,602.4万蒲式耳。分析师预期为2,700-3,200万蒲式耳。

美国大平原的凉爽和湿润天气对冬麦种植有利。

分析师称，俄罗斯高品质小麦供应短缺。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.41-1/4美元，跌1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,130口。(完) 　　

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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