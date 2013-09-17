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市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走坚，市场成交清淡

路透芝加哥9月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，交易商称，受助于超卖的市场出现部分技术性买盘。

交易商称，昨日开盘价6.40美元是指标CBOT-12月合约 的关键支撑位。周二上午，在价格接近该水平后，市场出现一波技术性买盘。成交十分清淡，交易商称，因缺乏新的基本面消息来刺激市场买兴。

美国农业部周一下午表示，截至9月15日，美国冬麦播种率为12%，与五年均值一致。

美国大平原的降雨可能提振将在未来几周播种的作物的收成前景。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.43美元，升1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为58,968口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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