芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动收高

但价格未能突破关键技术阻力位，指标CBOT-12月合约 未能升穿30日移动均线切入位6.48-5/8美元，盘中高位在6.48美元。

交投保持清淡，成交量约3.5万口，250日均值为104,262口。

本周美国中西部和大平原南部地区预报有雨，将提振冬麦前景，今年起农户已经开始播种冬麦。