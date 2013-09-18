芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动收高

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，交易商称受到少量空头回补带动。
但价格未能突破关键技术阻力位，指标CBOT-12月合约 未能升穿30日移动均线切入位6.48-5/8美元，盘中高位在6.48美元。
交投保持清淡，成交量约3.5万口，250日均值为104,262口。
分析师表示，预计美国农业部周四将公布上周出口2013/14年度小麦50-65万吨，没有出口新作小麦。
本周美国中西部和大平原南部地区预报有雨，将提振冬麦前景，今年起农户已经开始播种冬麦。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.46-1/2美元，升3-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为35,363口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。