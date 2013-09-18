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市场报道 | 2013年 9月 19日 星期四 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动收高

路透芝加哥9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，交易商称受到少量空头回补带动。

但价格未能突破关键技术阻力位，指标CBOT-12月合约 未能升穿30日移动均线切入位6.48-5/8美元，盘中高位在6.48美元。

交投保持清淡，成交量约3.5万口，250日均值为104,262口。

分析师表示，预计美国农业部周四将公布上周出口2013/14年度小麦50-65万吨，没有出口新作小麦。

本周美国中西部和大平原南部地区预报有雨，将提振冬麦前景，今年起农户已经开始播种冬麦。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.46-1/2美元，升3-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为35,363口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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