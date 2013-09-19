芝加哥期市：小麦期货上扬1.5%，受助于技术性买盘

路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连升第四日，交易商称，受助于一波技术性买盘和空头回补。

强于预期的周度出口销售报告也扶助支撑小麦价格。

指标CBOT-12月软红冬麦期货 在场内交易开始后不就便升穿50日移动均线，之后触发止损买盘，这也助燃价格涨势。

技术性买盘汹涌推动CBOT小麦期货触及8月26日以来最高，但在12月合约将接近20日波林格区间的高端后，小麦期价遇阻。该合约自5月3日以来从未升穿该水平。

美国农业部周四上午公布的数据显示，上周出口销售2013/14年小麦70.44万吨，超过市场预期的50-65万吨。销售新作小麦负2,500吨。分析师预期无2014/15作物年小麦出口。

日本农林水产省在一例行标购中购买108,901万吨美国、加拿大和澳大利亚产小麦。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.57美元，升10-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,429口。(完)

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