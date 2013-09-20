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市场报道 | 2013年 9月 21日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌1.7%，因获利了结

路透芝加哥9月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，因投资人对之前四日涨势获利了结。这次涨势令小麦期货触及8月26日来最高水平。

本周，CBOT-12月软红冬麦合约上升2.9%。

民间分析公司Informa Economics预期，2013/14作物年美国小麦种植面积为5,670万英亩。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.46-1/4美元，跌10-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为59,720口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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