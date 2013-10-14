芝加哥期市：小麦期货收涨，盘中走势震荡

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透10月14日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，盘中在平盘上下游走，成交清淡，技术信号疲弱抵销了美元走软带来的支撑。
CBOT-12月小麦合约 上扬至近一周高位6.96-1/2美元，但稍后缩减涨幅，收报每蒲式耳6.92-1/2美元，上扬1/4美分。
Commodity Weather Group称，美国大平原南部的降雨应有助于新播种的冬麦发芽。到周二，小麦种植带约60%的地区将迎来0.25-1.25英寸的降雨，部分地区雨量将达2.5英寸。
今日CBOT小麦期货预估成交量为45,193口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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