芝加哥期市：小麦期货收涨，盘中走势震荡

路透10月14日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，盘中在平盘上下游走，成交清淡，技术信号疲弱抵销了美元走软带来的支撑。

CBOT-12月小麦合约 上扬至近一周高位6.96-1/2美元，但稍后缩减涨幅，收报每蒲式耳6.92-1/2美元，上扬1/4美分。

Commodity Weather Group称，美国大平原南部的降雨应有助于新播种的冬麦发芽。到周二，小麦种植带约60%的地区将迎来0.25-1.25英寸的降雨，部分地区雨量将达2.5英寸。

今日CBOT小麦期货预估成交量为45,193口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)