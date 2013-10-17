芝加哥期市：CBOT小麦期货受逢低承接买盘带动上涨，但收盘脱离高位

路透芝加哥10月17日 - 美国小麦期货周四上涨，交易商称在周三价格跌至两周低点后有一波逢低承接买盘。

市场收盘脱离日高，因一波卖盘打压价格，芝加哥期货交易所(CBOT)指标12月软红冬麦合约 未能升穿周度高位。

小麦强劲的全球需求也为升势助力。

美国农业部周四早公布，周度出口检验小麦2,528.7万，这是自美国政府部分关门以来美国农业部的首份报告。

美国农业部没有发布周度出口销售报告，但分析师预计小麦出口55-85万吨，高于上年同期的410,023吨。

指标CBOT-12月软红冬麦期货 升4-1/2美分，报每蒲式耳6.86美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,008口。(完)

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