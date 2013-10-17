芝加哥期市：CBOT小麦期货受逢低承接买盘带动上涨，但收盘脱离高位

投行观点：波音目标价从162美元上调至170，评级为持有--Canaccord Genuity
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路透芝加哥10月17日 - 美国小麦期货周四上涨，交易商称在周三价格跌至两周低点后有一波逢低承接买盘。
市场收盘脱离日高，因一波卖盘打压价格，芝加哥期货交易所(CBOT)指标12月软红冬麦合约 未能升穿周度高位。
小麦强劲的全球需求也为升势助力。
美国农业部周四早公布，周度出口检验小麦2,528.7万，这是自美国政府部分关门以来美国农业部的首份报告。
美国农业部没有发布周度出口销售报告，但分析师预计小麦出口55-85万吨，高于上年同期的410,023吨。
指标CBOT-12月软红冬麦期货 升4-1/2美分，报每蒲式耳6.86美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为81,008口。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。