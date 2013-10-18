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市场报道 | 2013年 10月 19日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨2.8%，但担心阿根廷产量

路透芝加哥10月18日 - 美国小麦期货周五大涨至四个月高位，芝加哥期货交易所(CBOT)指标12月软红冬麦合约升穿7美元，交易商称因担心阿根廷产量。

12月软红冬麦合约 升2.8%，为8月26日来最大升幅，本周CBOT小麦期货升1.8%，为连升五周。

CBOT小麦价格6月21日以来首次升穿7美元后，技术性买盘为升势助力。

阿根廷农业部周四下午预计，该国小麦产量将达到880万吨，远低于美国农业部预估的1,200万吨。

分析师表示，阿根廷供应短缺可能带动美国小麦出口增加。

指标CBOT-12月软红冬麦期货 升19-3/4美分，报每蒲式耳7.05-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,849口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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