版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，在触及6月以来最高后投资者锁定获利

路透10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，在阿根廷小麦产量的不确定性推动市场升至四个半月高位后，交易商锁定获利。

指标CBOT-12月软红冬麦 跌1%，为9月19日以来近月合约的最大百分比跌幅。

CBOT-12月合约盘中触及6.94美元的低位，但在价格逼近23.6%费波纳奇回档技术位时，技术性买家入市买入。

阿根廷农业部称，将在几天后发布新的2013/14年小麦产量预估，上周农业部错误预计该国小麦产量为880万吨。

阿根廷小麦种植带周末出现降雨，在收割开始前两月为作物提供了急需的湿度。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.99-3/4美元，跌6美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,545口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐