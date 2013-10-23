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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受强劲的出口需求带动

路透芝加哥10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，交易商称受强劲的出口需求带动。

投资人担心澳洲、阿根廷和黑海地区天气状况可能限制产量，这也为小麦市场升势助力。

交指标CBOT-12月软红冬麦合约 收盘远低于日高，因之前未能突破200日移动均线切入位7.12美元，这是该合约1月来一直未能突破的关键技术水准。

CBOT小麦在近7美元水准寻获支撑。

交易商表示，南韩磨粉厂买入5.46万吨美国磨粉小麦以及2.55万吨加拿大磨粉小麦。

CBOT-12月小麦期货 结算价报7.01-3/4美元，升1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,250口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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