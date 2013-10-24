芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖压

路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商称在本周稍早市场升至近四个月高位后，出现的获利了结和技术性卖盘。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 继续从位于200日移动均线切入位7.11-1/2美元的技术阻力位回落。

Commodity Weather Group气象学家Joe Widenor表示，美国大平原硬红冬麦种植区下周将迎来降雨，这对小麦作物的初期生长有利。

12月小麦期货的关键阻力位在其200日移动均线切入位7.11-1/2美元，支撑位在100日移动均线切入位6.74-3/4美元。九日相对强弱指标(RSI)为58。