芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖压

投行观点：TD Ameritrade目标价从41美元下调至40--德意志银行
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路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商称在本周稍早市场升至近四个月高位后，出现的获利了结和技术性卖盘。
指标CBOT-12月软红冬麦合约 继续从位于200日移动均线切入位7.11-1/2美元的技术阻力位回落。
美国2014年硬红冬麦播种前景改善也令小麦期货市场卖压加重。
Commodity Weather Group气象学家Joe Widenor表示，美国大平原硬红冬麦种植区下周将迎来降雨，这对小麦作物的初期生长有利。
美国农业部周四表示，截至10月3日当周美国净出口销售小麦65.36万吨，预估为60-85万吨。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.96-1/2美元，跌5-1/4美分。
12月小麦期货的关键阻力位在其200日移动均线切入位7.11-1/2美元，支撑位在100日移动均线切入位6.74-3/4美元。九日相对强弱指标(RSI)为58。
今日CBOT小麦期货预估成交量为74,686口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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