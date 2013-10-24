版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖压

路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商称在本周稍早市场升至近四个月高位后，出现的获利了结和技术性卖盘。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 继续从位于200日移动均线切入位7.11-1/2美元的技术阻力位回落。

美国2014年硬红冬麦播种前景改善也令小麦期货市场卖压加重。

Commodity Weather Group气象学家Joe Widenor表示，美国大平原硬红冬麦种植区下周将迎来降雨，这对小麦作物的初期生长有利。

美国农业部周四表示，截至10月3日当周美国净出口销售小麦65.36万吨，预估为60-85万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.96-1/2美元，跌5-1/4美分。

12月小麦期货的关键阻力位在其200日移动均线切入位7.11-1/2美元，支撑位在100日移动均线切入位6.74-3/4美元。九日相对强弱指标(RSI)为58。

今日CBOT小麦期货预估成交量为74,686口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐