芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，受累于周末前的获利了结

路透10月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌，交易商称，受累于周末前的获利了结，本周早些时候，市场攀升至近四个月高位。

交易商称，包括阿根廷、澳大利亚和黑海地区在内的主要小麦种植区天气状况恶劣，可能导致全球小麦减产，尽管如此，小麦期价仍然走低。

Commodity Weather Group周五表示，未来两周，美国大平原硬红冬麦种植区将迎来对作物生长有利的降雨，这将有助于小麦早期的生长。不过，小麦种植带西南部15%的地区天气干燥，可能不会有降雨，这对作物生长不利。

交易商称，美国大平原南部硬红冬麦现货基差周五基本持稳。

12月小麦期货 的关键阻力位在200日移动均线切入位7.11-1/2美元，支撑位在100日移动均线切入位6.74-3/4美元。九日相对强弱指标为51。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.90-3/4美元，跌5-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为67,248口。(完)

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