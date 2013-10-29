芝加哥期市：小麦期货走坚，盘中触及10月1日以来最低

路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘多数上扬，交易商称，受助于价格跌至近一个月低位后出现的低吸买盘。

在交投最活跃的CBOT-12月软红冬麦期货 自8月14日以来首次跌至20日波林格区间的低端后，部分买家入市。

黑海地区气温上升且天气转干，缓解了对降雨影响了上月开始的小麦播种，导致小麦种植面积减少的忧虑。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.81-1/4美元，升1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,223口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)