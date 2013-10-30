芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌1.1%，因玉米走低和担忧出口竞争加剧

路透芝加哥10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，交易商称，受累于玉米市场疲弱带来的压力，以及市场担忧出口市场竞争加剧。

CBOT近月软红冬麦合约 过去五个交易日中有四日走低，且从上周触及的四个半月高位回落了5.2%。