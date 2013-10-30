芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌1.1%，因玉米走低和担忧出口竞争加剧

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透芝加哥10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，交易商称，受累于玉米市场疲弱带来的压力，以及市场担忧出口市场竞争加剧。
CBOT近月软红冬麦合约 过去五个交易日中有四日走低，且从上周触及的四个半月高位回落了5.2%。
交投最活跃的CBOT-12月合约收在关键技术位20日波林格区间的低端下方，为8月9日来首次。
分析师预计美国农业部周四上午将公布，截至10月24日的三周出口销售小麦150-200万吨。受政府停运影响，该报告将包括三周的出口销售数据。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.75美元，跌6-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为70,152口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。