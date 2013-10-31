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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 05:10 BJT

芝加哥期市：小麦期货回落1.1%，因出口市场失去动能

路透芝加哥10月31日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周四走低，交易商称，因有迹象显示，上周推升小麦期价至四个半月高位的强劲出口需求消退。

本月，近月CBOT软红冬麦期货 回落1.6%。

CBOT-12月小麦合约 今日跌至50日移动均线之下，为9月24日以来首次。

美国农业部周四上午表示，截至10月24日的三周，出口销售小麦131万吨。分析师预期为出口销售小麦150-200万吨。

国际谷物理事会将2013/14年全球小麦产量预估上调300万吨，至6.96亿吨，因加拿大和哈萨克斯坦产量前景改善。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.67-1/2美元，跌7-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为138,131口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)

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