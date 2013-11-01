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市场报道 | 2013年 11月 2日 星期六 04:58 BJT

芝加哥期市：小麦期货持平，跌至逾五周最低后出现低吸买盘

路透芝加哥11月1日 - 芝加哥交易所(CBOT)软红冬麦期货周五基本持平，在价格早盘跌至逾五周最低后出现的一波低吸买盘提供支撑。

指标CBOT软红冬麦合约 在触及9月25日以来最低6.64-1/4美元后触底反弹，后转跌为升。

本周，近月CBOT小麦合约跌3.4%，为12周以来最大单周跌幅。

预计下周美国大平原硬红冬麦种植区的很多地区将迎来降雨，可能对新播种的作物有利。

民间分析公司Informa Economics将阿根廷2013/14年小麦产量预估从1,100万吨下调至980万吨，因Cordoba、Santa Fe和Entre Rioswheat等地的收成预期偏低。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.67-3/4美元，微升1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为108,100口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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