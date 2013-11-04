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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 05:54 BJT

芝加哥期市：小麦期货收跌，因技术性疲弱和出口不振

路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至五周半最低，交易商称，受累于技术性卖盘和出口不振。

CBOT近月软红冬麦合约 的日低为6.62美元，为9月25日以来最低。

CBOT-12月合约 收在20日波林格区间的低端，为8月13日以来首次。

12月合约跌穿技术支撑位，该支撑位位于上月向四个半月高位上行升势的61.8%费波纳奇技术回档位。

美国农业部周一表示，上周出口检验小麦714.6万蒲式耳，低于之前一周的1,660.4万蒲式耳，也低于1,700-2,100万蒲式耳的分析师预估区间。

沙特透过标购购买72万吨硬红冬麦，产地包括欧盟、北美、南美和澳洲。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.62-3/4美元，跌5美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为69,813口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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