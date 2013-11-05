版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 6日 星期三 06:05 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因对美国小麦的出口需求疲弱

路透芝加哥11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，交易商称，因出口市场上缺乏对美国小麦的需求，且近期美国大平原播种的小麦前景良好。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 盘中跌至9月25日以来最低。

CBOT小麦价格从10月底触及的四个半月高位回落了7.7%。

美国农业部周一下午表示，截至11月3日当周，美国小麦优良率为63%，较之前一周高2个百分点。

农业部还表示，冬麦种植率为91%，高于90%的五年均值。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.56美元，跌6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为93,681口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐