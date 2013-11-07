版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 8日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，静待美国农业部发布供需报告

路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘持稳至小幅走软，市场静待周五出炉的美国农业部供需报告。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 持稳，报每蒲式耳6.53-1/4美元。

交易商称投资者不愿在报告公布前建立新的头寸，这是两个月来农业部公布的首份供需报告，政府10月上半月部分停运，使报告被推迟公布。

分析师预计，农业部将预计2013/14作物年度美国小麦结转库存为5.19亿蒲式耳，为六年来最低。

农业部周四上午表示，上周出口销售美国小麦42.79万吨，在35-50万吨的预估区间内。

今日CBOT小麦期货预估成交量为141,385口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐