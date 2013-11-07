芝加哥期市：小麦期货收涨，静待美国农业部发布供需报告

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘持稳至小幅走软，市场静待周五出炉的美国农业部供需报告。
指标CBOT-12月软红冬麦合约 持稳，报每蒲式耳6.53-1/4美元。
交易商称投资者不愿在报告公布前建立新的头寸，这是两个月来农业部公布的首份供需报告，政府10月上半月部分停运，使报告被推迟公布。
分析师预计，农业部将预计2013/14作物年度美国小麦结转库存为5.19亿蒲式耳，为六年来最低。
农业部周四上午表示，上周出口销售美国小麦42.79万吨，在35-50万吨的预估区间内。
今日CBOT小麦期货预估成交量为141,385口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。