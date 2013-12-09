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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 05:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货涨跌互见，部分合约受技术性卖压拖累

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一涨跌互见，部分合约受技术性卖压拖累。

交投最活跃的3月合约 稍早未能突破20日移动均线切入位后遭遇技术性卖压，收低1/2美分，报每蒲式耳6.50-1/2美元。

分析师预计，美国农业部周二将下调美国2013/14年度小麦结转库存至5.4亿蒲式耳，11月预估为5.65亿。

全球结转库存预计将增至1.7911亿吨，之前预估为1.7848亿。

美国农业部周一早公布，周度出口检验小麦1,976万蒲式耳，超过预估的1,100-1,500万，以及一周前的1,551.5万。

CBOT-12月小麦期货 升1-3/4美分，报6.39美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为50,688口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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