芝加哥期市：CBOT小麦期货涨跌互见，部分合约受技术性卖压拖累

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一涨跌互见，部分合约受技术性卖压拖累。
交投最活跃的3月合约 稍早未能突破20日移动均线切入位后遭遇技术性卖压，收低1/2美分，报每蒲式耳6.50-1/2美元。
分析师预计，美国农业部周二将下调美国2013/14年度小麦结转库存至5.4亿蒲式耳，11月预估为5.65亿。
全球结转库存预计将增至1.7911亿吨，之前预估为1.7848亿。
美国农业部周一早公布，周度出口检验小麦1,976万蒲式耳，超过预估的1,100-1,500万，以及一周前的1,551.5万。
CBOT-12月小麦期货 升1-3/4美分，报6.39美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为50,688口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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