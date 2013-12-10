芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国农业部预计全球供应充足

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二下挫，近月合约跌至三个月新低，3月合约触及合约低点，交易商称因美国农业部预计全球供应充裕。

3月小麦期货 大跌1.8%，或11-3/4美分，报6.38-3/4美元。

3月期货跌穿关键技术支撑位-20日布林格区间的低端，为11月8日来首次跌穿该水准。

近月CBOT小麦期货 跌1.5%，或9-1/2美分，报6.29-1/2美元。今日为9月20日来最大单日百分比跌幅，该合约盘中也触及9月12日来最低。

美国农业部周二表示，2013/14市场年度年底全球小麦结转库存将达到1.8278亿吨，高于之前预估的1.7848亿吨，并超过市场预估的1.7911亿吨。

美国结转库存预计为5.75亿蒲式耳，较11月预估高1,000万蒲式耳，分析师的预估均值为5.4亿。

今日CBOT小麦期货预估成交量为101,519口。(完)

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