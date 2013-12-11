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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货从四个月低位小幅反弹，受助于低吸买盘

路透芝加哥12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三多数收涨，交易商称，受助于盘初价格跌至近四个月低位后出现的一波低吸买盘。

交投最活跃的CBOT-3月软红冬麦期货 收涨，其他CBOT远月合约也上扬。

CBOT近月合约 收低，但脱离日低6.24-1/4美元，此为8月14日以来最低。

市场预计，周四公布的农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30-50万吨，高于之前一周的22.92万吨。

Global Weather Monitoring的气象学家周三称，横扫美国中西部和大平原的冷锋不会损及冬小麦作物。

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.40-3/4美元，升2美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为59,551口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
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