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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货回落1.1%，因出口需求不振

路透芝加哥12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四走低，触及合约低位，交易商称，因出口市场对美国小麦的需求不振。

指标CBOT-3月软红冬麦合约 盘中跌穿位于20日波林格区间低端的关键技术支撑位，收盘下跌7美分，报每蒲式耳6.33-3/4美元。

加拿大和澳大利亚等国丰产，提振全球小麦供应，使美国小麦对海外买家的吸引力降低。美国小麦价格位居全球之首。

美国农业部周四上午称，上周出口销售旧作小麦37.20万吨，与30-50万吨的预估一致。

今日CBOT小麦期货预估成交量为73,726口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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