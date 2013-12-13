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市场报道 | 2013年 12月 14日 星期六 06:20 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至18个月低点，因全球供应充裕

路透芝加哥12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五下滑，多个合约创下历史新低，交易商称因全球供应庞大，限制了美国小麦的出口前景。

今日1800GMT到期的近月12月CBOT-软红冬麦合约 触及2012年6月18日来最低，结算价报6.18-1/4美元，跌4-1/4美分。

交投最活跃的3月软红冬麦合约 本周跌3.4%，在过去五个交易日中四日收低，今日跌5美分，报6.28-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为66,890口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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