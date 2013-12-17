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市场报道 | 2013年 12月 18日 星期三 06:02 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，受尾盘抛售拖累触及合约低位

路透12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，连跌第四日，收盘前不久跌至新低，交易商称，受累于技术性卖盘和全球供应不断增加。

空头回补带动CBOT-3月小麦合约 盘中多数时间小涨，后转升为跌。

CBOT各合约均触及合约低位。

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.19-3/4美元，跌2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,991口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 张明钧)
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