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市场报道 | 2013年 12月 21日 星期六 06:26 BJT

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货走坚，结束六日连跌颓势

路透芝加哥12月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上扬，结束六日连跌，交易商称，小麦期价在隔夜交易中跌至19个月低位后，出现低吸买盘和空头回补。

涨势受限，因预期全球供应巨大，影响出口市场对美国小麦的需求。

本周，CBOT指标3月软红冬麦期货 下跌2.4%，为连续第三周走低。

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.13-1/2美元，升2-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为77,267口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 张明钧)

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