版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 25日 星期三 04:19 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至2012年5月来最低

路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二跌至2012年5月来最低，交易商称因受到全球供应充裕及预期美国明年丰产打压。

指标3月软红冬麦期货 创下合约新低，盘中一度跌至2012年5月16日来指标月合约最低的6.05-3/4美元，结算价报6.06-1/4美元，跌3-1/4美分。

CBOT谷物市场周二提前一小时收盘，周三将因圣诞节假期休市。

许多市场人士已经离场度假，今日成交量在年内都算最低之一。

今日CBOT小麦期货预估成交量为16,177口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐