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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至19个月低位，因供应充裕及玉米走低

路透12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周一下跌1.4%，至每蒲式耳6美元，为逾19个月来首见，因全球小麦供应充裕，且玉米下跌为小麦带来压力。

CBOT小麦合约普遍创下合约低位，CBOT-3月小麦在接近收盘时跌至6美元的关键心理支撑水平。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦1,339.6万蒲式耳，低于市场预期的1,600-2,200万蒲式耳。

阿根廷罗萨里奥交易所将该国小麦收成预估上调至950万吨，较其之前预估上升40万吨。

气象学家说，寒冷天气预料本周在美国中部持续，但不会严重损害冬麦生长。

CBOT-1月小麦期货 结算价报6.00-1/2美元，下跌8-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为29,807口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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