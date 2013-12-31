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市场报道 | 2014年 1月 1日 星期三 05:57 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因回补空头上涨，2013年收低22%

路透12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商说，因回补空头和年底调整头寸，此前近月小麦合约逾19个月来首次跌穿6美元。

CBOT小麦期货 在2013年收低22%，为五年来最大年度跌幅，受累于全球小麦库存持续增加。

美国市场周三将因新年假期休市，CBOT交易在周四1430 GMT将恢复。

本周在美国中西部大约北半地区的严寒天气将继续使水路运输缓慢，且可能冻伤该区一些没有雪保护的小麦。

CBOT-1月小麦期货 结算价报6.05-1/4美元，上升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为55,572口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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