芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨1.6%，受助于低吸买盘和产量忧虑

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五创下11周最大单日升幅，在小麦价格本周稍早跌至2012年5月来最低水准后，有低吸买盘和空头回补进场。
交易商还指出，市场担心一冷锋正伤害正在休眠的美国大平原硬红冬麦作物，这也给市场带来支撑。
CBOT-3月软红冬麦合约 一度升1.6%，为10月18日来近月合约的最大单日升幅。结算价升1.47%或8-3/4美分，报6.05-3/4美元。本周该合约跌0.4%。
出口市场对美国小麦的需求不振限制了升势。
美国农业部周五早表示，周度出口销售小麦24.85万吨，低于预估的35-55万吨。
MDA Weather Services气象学家Don Keeney说，美国中西部地面的积雪为软红冬麦提供保护。
今日CBOT小麦期货预估成交量为75,026口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)