芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨1.6%，受助于低吸买盘和产量忧虑

路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五创下11周最大单日升幅，在小麦价格本周稍早跌至2012年5月来最低水准后，有低吸买盘和空头回补进场。

交易商还指出，市场担心一冷锋正伤害正在休眠的美国大平原硬红冬麦作物，这也给市场带来支撑。

CBOT-3月软红冬麦合约 一度升1.6%，为10月18日来近月合约的最大单日升幅。结算价升1.47%或8-3/4美分，报6.05-3/4美元。本周该合约跌0.4%。

出口市场对美国小麦的需求不振限制了升势。

美国农业部周五早表示，周度出口销售小麦24.85万吨，低于预估的35-55万吨。

MDA Weather Services气象学家Don Keeney说，美国中西部地面的积雪为软红冬麦提供保护。

今日CBOT小麦期货预估成交量为75,026口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)