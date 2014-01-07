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市场报道 | 2014年 1月 8日 星期三 05:54 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因全球供应充足和锁定获利

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路透1月7日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，交易商表示，因全球供应充足和锁定获利，盖过了对美国严寒天气将可能损害作物的忧虑。

CBOT-3月小麦 从周一触及的两周高位回落。

交易商预期，美国农业部将公布2014年美国冬麦播种面积为4,350万英亩，较上年增加约1%。

CBOT-3月软红冬麦合约 结算价报6.02-1/2美元，下跌3-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为73,687口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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