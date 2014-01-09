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市场报道 | 2014年 1月 10日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，此前触及两年低位

路透芝加哥1月9日 - 美国小麦周四涨跌互见，芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦下跌至逾两周最低。

交易商表示，美国中西部湿度适中，有利小麦生长，且玉米期货下跌令CBOT小麦合约受压。

近月CBOT小麦 周四盘中触及5.78-1/2美元的低位，此为2011年12月16日来最低。

美国农业部周四早上表示，在截至1月2日该周，出口销售11.08万吨美国小麦，低于20-50万吨预估区间的低端。

CBOT-3月小麦期货 收低4-1/2美分，报每蒲式耳5.84-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为106,529口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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