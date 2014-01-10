芝加哥期市：小麦期货急跌2.8%，因农业部证实供应巨大

路透芝加哥1月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌至三年半低位，因政府报告显示，美国和全球供应较预期充裕。

交投最活跃的CBOT近月合约 急跌2.8%，为4月15日以来最大百分比跌幅。

CBOT小麦期货在5.60-1/2美元触底反弹，此为2010年7月15日触及5.55-1/2美元以来最低。

本周，CBOT小麦期货累计下跌6.2%，为6月底以来最大周度跌幅。该合约已连跌六周，为截至3月8日当周以来最长跌势，当时连跌七周。

美国农业部称美国小麦结转库存将为6.08亿蒲式耳，高于之前预估的5.75亿蒲式耳。分析师的预估区间为4.6-5.86亿蒲式耳。

全球小麦结转库存预计为1.854吨，分析师预估区间为1.81-1.842亿吨。

CBOT-5月小麦期货 结算价报5.69美元，跌15-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为187,857口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)