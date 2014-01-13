芝加哥期市：CBOT小麦收高，受助于低吸买盘

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周一上涨，结束连跌四天的頽势，交易商说，因在上周跌至三年半低位后有低吸买盘，令市场反弹。
全球供应充裕令小麦涨幅受限。
美国小麦出口需求增强，为市场提供支撑。
美国农业部周一早上表示，最新一周出口检验小麦2,519万蒲式耳，高于预估的1,300-1,800万蒲式耳。
CBOT-5月小麦期货 结算价报5.73-1/2美元，升4-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为97,509口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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