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市场报道 | 2014年 1月 14日 星期二 05:59 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，受助于低吸买盘

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周一上涨，结束连跌四天的頽势，交易商说，因在上周跌至三年半低位后有低吸买盘，令市场反弹。

全球供应充裕令小麦涨幅受限。

美国小麦出口需求增强，为市场提供支撑。

美国农业部周一早上表示，最新一周出口检验小麦2,519万蒲式耳，高于预估的1,300-1,800万蒲式耳。

CBOT-5月小麦期货 结算价报5.73-1/2美元，升4-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为97,509口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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