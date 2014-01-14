芝加哥期市：CBOT小麦上涨，由KCBT硬红冬麦领升

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透芝加哥1月14日 - 美国小麦周三上涨，由堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦合约领涨，交易商说，因担忧美国大平原作物生长。
低吸买盘也支撑价格，小麦价格仍接近上周触及的三年半低位。
指标CBOT软红冬麦合约 在周一低位5.70-3/4美元的上方不远寻获支撑，今日收位接近日内高位，收报5.79-1/4美元，升5-3/4美分。
CBOT-3月合约在20日波林格区间低端获得技术支撑。
MDA Weather Services气象学家Don Keeney表示，大平原南部硬红冬麦种植带未来15日天气应该仍然干燥，气温不高，引发作物结束冬眠在今春破土而出后对湿度的需求。
今日CBOT小麦期货预估成交量为68,667口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。