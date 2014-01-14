芝加哥期市：CBOT小麦上涨，由KCBT硬红冬麦领升

路透芝加哥1月14日 - 美国小麦周三上涨，由堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦合约领涨，交易商说，因担忧美国大平原作物生长。

低吸买盘也支撑价格，小麦价格仍接近上周触及的三年半低位。

指标CBOT软红冬麦合约 在周一低位5.70-3/4美元的上方不远寻获支撑，今日收位接近日内高位，收报5.79-1/4美元，升5-3/4美分。

CBOT-3月合约在20日波林格区间低端获得技术支撑。

MDA Weather Services气象学家Don Keeney表示，大平原南部硬红冬麦种植带未来15日天气应该仍然干燥，气温不高，引发作物结束冬眠在今春破土而出后对湿度的需求。

今日CBOT小麦期货预估成交量为68,667口。(完)

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