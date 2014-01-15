芝加哥期市：CBOT小麦期货回落2%，因供应充裕

投行观点：W. R. Berkley Corp目标价从65美元上调至67美元--RBC
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路透芝加哥1月15日 - 美国小麦期货周三走低，收在日低附近，交易商称，因全球小麦库存巨大。
尾盘的一波卖盘推动芝加哥交易所(CBOT)指标软红冬麦合约 跌至20日波林格区间底部之下。
乌克兰将2013年该国粮食收成预估上调36%，至纪录高位。预估中包括2,227.8万吨小麦，高于2012年的1,576.2万吨。
印度农业部长Sharad Pawar表示，2014年该国小麦产量预计超过1亿吨，创新纪录。
未来七到10天的寒冷天气预计不会给美国中西部小麦作物造成重大威胁。
CBOT-3月小麦期货 结算价报5.67-3/4美元，跌11-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为76,998口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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