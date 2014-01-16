版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 17日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货上扬，因出口强劲和低吸买盘

路透芝加哥1月16日 - 美国小麦期货周四收涨，交易商称，受助于出口市场需求不断攀升，以及一波低吸买盘。

收盘价接近日内高位。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-3月软红冬麦期货 早盘走低，后在20日波林格区间底部附近寻获支撑。

美国农业部周四称，上周出口销售美国小麦31.99万吨，与市场预期一致，高于上周触及的销售年度低位11.08万吨。

CBOT-3月小麦期货 结算价报5.27-3/4美元，升5美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为94,821口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐