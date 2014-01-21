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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，收在三年半低位附近

路透芝加哥1月21日 - 美国小麦期货周二下跌，交易商说，因美国政府出口报告疲弱，且全球小麦供应充裕，令小麦期货受压。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月软红冬麦期货在上周触及的三年半低位盘整。

少量低吸买盘和回补空头限制小麦价格进一步下跌。

美国农业部在周二早上表示，最新一周出口检验美国小麦1,555.7万蒲式耳，低于市场预估区间的低端，且低于上周的2,559.6万蒲式耳。

芝加哥交易所(CBOT)指标3月软红冬麦合约 下挫1-1/4美分，报每蒲式耳5.62-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,984口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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