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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，在三年半低位附近盘整

路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货走低，在三年半低位5.60-1/2美元附近盘整。

指标CBOT软红冬麦期货 周二和周三低见5.60-3/4美元。

Commodity Weather Group的气象学家Joel Widenor表示，一股冷锋本周侵袭美国中西部，对约15%的软红冬麦作物构成轻度威胁。

CBOT-3月小麦期货 结算价报5.61-1/4美元，跌1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为57,640口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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