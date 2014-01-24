芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因锁定获利

路透芝加哥1月24日 - 美国小麦期货周五下跌，交易商说，因小麦周四录得三个月来最大单日涨幅后有一轮获利了结卖盘。

本周，近月芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约 升0.4%，结束之前连跌七周的頽势。

美国农业部周五早上表示，最新一周出口销售2013/14作物销售年度小麦42.14万吨，在30-60万吨预估区间之内。

美国中西部预料未来两周将继续受严寒天气侵袭，令人忧虑伊利诺斯州中部和西部以及密苏里州北部和中东部的软红冬麦可能被冻死。

在美国大平原生长的大部份硬红冬麦未受天气影响，但摄氏零度以下的天气可能对内布拉斯加东部部份地区的作物构成威胁。

CBOT-3月软红冬麦期货 跌4-3/4美分，报每蒲式耳5.65-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为69,071口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)