版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收升，因美国天气寒冷和技术性买入

路透1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商表示，因忧虑美国中西部严寒将冻死作物，且埃及的订单引发技术性买盘和回补空头。

全球最大的小麦进口国埃及买入24万吨在3月1-10日装运的小麦，包括三批俄罗斯小麦船货和一批美国软红冬麦船货。

埃及的主要政府小麦购买实体表示，在周二起的标购，将拒绝湿度在13%以上的小麦的卖单，此举预料将令法国出产的作物未来不受接纳。

一农业气象学家表示，寒冷天气将足以令美国冬麦生长带的大约5-10%的作物构成损害，主要是伊利诺斯中部，密苏里北部，内布拉斯加州东部和南达科塔。

CBOT-3月小麦期货 结算价报5.66美元，上涨2-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,583口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐