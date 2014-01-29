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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至三年半低点，因技术性抛盘拖累

路透1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周三跌至三年半低点，交易商称因全球小麦供应充裕，且技术性抛售。

本周末美国中西部预计将有1-6英寸的降雪，气温有所回升，缓和了小麦受严寒天气伤害的担忧。

CBOT-3月小麦期货 结算价报5.51-1/2美元，下挫14-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为166,775口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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