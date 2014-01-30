版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，出现轻微技术性反弹

路透1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称，出现轻微技术性反弹，昨日近月小麦期货大跌2.5%，至三年半低点。

美国农业部报告，周度出口小麦79.69万吨，高于市场预期，这也支撑小麦价格。

国际谷物理事会将2013/14年度全球小麦库存预估由1.81亿吨上调至1.88亿吨。

CBOT-3月小麦期货 结算价报5.53-1/2美元，升2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为128,980口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐