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市场报道 | 2014年 2月 1日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补和现货走强

路透1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称因在超卖技术信号下出现空头回补，且美国现货市场走强。

CBOT-3月小麦期货 守住周二所创的合约低点5.50美元，这也是现货月合约2010年7月来最低。

3月小麦期货结算价报5.55-3/4美元，升2-1/4美分。

1月份，3月小麦期货跌49-1/2美分，或8.2%，为连跌四个月。

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,967口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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