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市场报道 | 2014年 2月 4日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补

路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连升第三个交易日，收在日高附近，交易商称因超卖情况引发空头回补和技术性买盘。

近月小麦期货 在三日连涨中上扬2.2%，为11月底来最长升势。

交易商表示，对3月合约未来几周交割清淡的预期扶助现货市场走强，并带动期货升势。

但全球供应充裕以及出口需求疲弱限制了升幅。

美国农业部周一早公布，最近一周小麦出口检验1,165.3万蒲式耳，低于预期的1,600-2,100万。

CBOT-3月小麦期货 结算价报5.63-3/4美元，升8美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,872口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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