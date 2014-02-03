芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连升第三个交易日，收在日高附近，交易商称因超卖情况引发空头回补和技术性买盘。
近月小麦期货 在三日连涨中上扬2.2%，为11月底来最长升势。
交易商表示，对3月合约未来几周交割清淡的预期扶助现货市场走强，并带动期货升势。
但全球供应充裕以及出口需求疲弱限制了升幅。
美国农业部周一早公布，最近一周小麦出口检验1,165.3万蒲式耳，低于预期的1,600-2,100万。
CBOT-3月小麦期货 结算价报5.63-3/4美元，升8美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为81,872口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。