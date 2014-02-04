芝加哥期市：CBOT小麦期货劲升3.8%，录得4月来最大单日涨幅

投行观点：Schneider National Inc初始评级为表现超越同业，目标价为24美元
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路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二飙升3.8%，至1月10日来最高，且录得10个月来最大单日升幅，因担忧美国大平原天气乾燥将降低收成。
交易商表示，低吸买盘也支撑小麦价格，小麦在上周触及三年半低位后连涨四日。
指标CBOT-3月软红冬麦合约升穿30日移动均线，为12月4日来首次，收位略低于日内高位。
CBOT-3月小麦期货 结算价报5.84-1/2美元，升20-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为148,476口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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