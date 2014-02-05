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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦触及三周半高位，因技术性买入和担心美国作物

路透2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，触及三周半高位，交易商说，因技术性买入和忧虑美国冬麦状况。

CBOT-3月小麦 盘中触及每蒲式耳5.88-1/4美元，收报5.87-1/2美元，上升3美分，连涨五日。该合约在上周下跌至5.50美元，此为近月小麦合约三年半来最低。

商品基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，令市场容易出现一波回补空头。

美国农业部周一稍晚公布月度美国作物报告，显示大平原南部小麦生长状况下降。

市场预料，美国农业部在下周一公布的月度供需报告中，将下调2013/14年美国小麦和全球小麦结转库存预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为148,338口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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