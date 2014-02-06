芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌1.2%，遭遇获利了结

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥2月6日 - 美国小麦期货周四多数收低，因交易商对小麦五日连升获利了结。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约 下挫1.2%，下跌6-3/4美分，收报每蒲式耳5.80-3/4美元，接近日内低位。CBOT-3月小麦早盘上升，但升至其40日移动均线以上后，未能守住支撑位。
美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售美国新作和旧作小麦共计73.36万吨，接近50-75万预估区间的高端。
今日CBOT小麦期货预估成交量为134,420口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。