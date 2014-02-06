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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌1.2%，遭遇获利了结

路透芝加哥2月6日 - 美国小麦期货周四多数收低，因交易商对小麦五日连升获利了结。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约 下挫1.2%，下跌6-3/4美分，收报每蒲式耳5.80-3/4美元，接近日内低位。CBOT-3月小麦早盘上升，但升至其40日移动均线以上后，未能守住支撑位。

美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售美国新作和旧作小麦共计73.36万吨，接近50-75万预估区间的高端。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,420口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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