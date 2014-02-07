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市场报道 | 2014年 2月 8日 星期六 06:15 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因获利了结收低，本周录得9月来最大升幅

路透芝加哥2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五下跌，因交易商对小麦周四升至近四周高位的涨势获利了结。

本周，CBOT近月小麦合约升3.9%，为9月来最大单周升幅。

交易商表示，在周一美国农业部月度供需报告出炉前，投资人结清头寸。市场预期，美国农业部将把2013/14年美国小麦结转库存预估下调500万蒲式耳。

CBOT-3月软红冬麦合约 下跌3-1/4美分，报5.77-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为207,051口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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