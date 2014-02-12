芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖盘

路透芝加哥2月12日 - 美国小麦期货周三下跌，交易商说，因指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约未能突破其50日移动均线阻力位，带动技术性卖出。

自11月4日迄今，CBOT-3月小麦合约未能升至该技术水平的上方。之前在隔夜交易时段，该合约一度触及五周高位。

CBOT-3月小麦合约在周三尾盘被大举抛售时，在40日移动均线寻获支撑。

交易商表示，预报气温回暖将减低美国大平原和中西部关键种植地区作物被冻死的威胁，也令小麦市场受压。

但全球小麦需求强劲支撑价格，且限制小麦价格跌幅。

分析师预期，美国农业部周四早上将表示，上周出口销售美国小麦45-75万吨。

CBOT-3月软红冬麦合约 跌3-1/4美分，报5.87美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为181,605口。(完)

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